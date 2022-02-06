Депутат Рады рассказал, как жители бегут из Киева в ожидании войны с РФ

Улицы Киева опустели, потому что жители вывозят близких и родственников из города в ожидании нападения России, заявил депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Украины Ренат Кузьмин 6 февраля на своей странице в Facebook.
Улицы Киева опустели, потому что жители вывозят близких и родственников из города в ожидании нападения России, заявил депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Украины Ренат Кузьмин 6 февраля на своей странице в Facebook.
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