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«ПСЖ» интересен 32-летний Динь. Отступные защитника «Астон Виллы» – менее 10 млн фунтов, парижане могут активировать их после ЧМ

«ПСЖ» заинтересован в подписании защитника « Астон Виллы » Люки Диня , сообщает журналист Бен Джейкобс.

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