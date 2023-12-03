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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 866 подписчиков

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    Ну, она-то о России и раньше не забывала. Правда, хайло своё поганое раскрывала  в другом контексте. Тварь продажная...."Я была не готова...
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"Я была не готова это все терять"

"Я была не готова это все терять"

Иноагент Татьяна Лазарева* плачется о своей жизни и достатке в России.Иноагент Татьяна Лазарева* разочарованно призналась, что искренне сожалеет, что приняла антироссийскую сторону.

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Комментарии
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Лидия
Зажрались, себя элитой возомнили, думали они не заменимы, ан нет. Ургант ушёл и как-будто его никогда и не было, как и остальных. Зато пробились новые и свежие люди, некоторые раскрылись с неожиданной стороны, например Басков оказался прекрасным и юморным ведущим (в передаче Ну-ка все вместе). А у Лазаревой везде беда, её Кац оказался картёжником.
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7 час.
лл
лина любимцева
Я тоже не понимала, чего не хватало Лазаревой и  какого черта она взбесилась, стала на Россию бочку катить?!! ТОЖЕ, нашла кому поверить... Немцову...
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6 час.
Дмитрий Алиев
Ну, она-то о России и раньше не забывала. Правда, хайло своё поганое раскрывала  в другом контексте. Тварь продажная. Что бы ни делалось, главный вопрос либераста - какие мне положены выплаты?
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1 час.

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