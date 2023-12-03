"Я была не готова это все терять"

Лидия

Зажрались, себя элитой возомнили, думали они не заменимы, ан нет. Ургант ушёл и как-будто его никогда и не было, как и остальных. Зато пробились новые и свежие люди, некоторые раскрылись с неожиданной стороны, например Басков оказался прекрасным и юморным ведущим (в передаче Ну-ка все вместе). А у Лазаревой везде беда, её Кац оказался картёжником.