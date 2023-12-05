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Славянская доктрина

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На линии фронта: переход к стратегической обороне

На линии фронта: переход к стратегической обороне

На линии фронта: переход к стратегической обороне Птичка на хвосте принесла намедни: некто хрипатый в штанах-карго и замусоленной зелёной футболке сообщил об окончании Великого Наступа и переходе к обороне по всему фронту с обустройством инженерно-заградительных полос.

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