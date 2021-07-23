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Директор ЦРУ поделился своим опытом службы послом США в Москве

Директор ЦРУ поделился своим опытом службы послом США в Москве

Директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал, что поседел, когда занимал должность посла США в Москве. Глава американского разведывательного ведомства в интервью радио NPR рассказал, что большинство седых волос у него появилось, когда он работал в России.

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