Старый Мардин: арабский и ассирийский

Казалось, что из моего окна можно разглядеть половину Сирии. До ее границы от силы двадцать километров по прямой, и ничего не мешает взгляду — я находился на последней возвышенности перед обширной месопотамской равниной.
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