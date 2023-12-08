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Старый Мардин: арабский и ассирийский

Старый Мардин: арабский и ассирийский

Казалось, что из моего окна можно разглядеть половину Сирии. До ее границы от силы двадцать километров по прямой, и ничего не мешает взгляду — я находился на последней возвышенности перед обширной месопотамской равниной.

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