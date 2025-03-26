РИА Новости: пенсионерам зачастую предлагают низкую зарплату при трудоустройстве

Низкие зарплатные предложения, физическое несоответствие требованиям и скрытый эйджизм являются основными проблемами пенсионеров при трудоустройстве, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные исследования аналитиков сервиса по поиску работы "Зарплата.
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