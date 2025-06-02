Источник: Ротенберг покинет пост главного тренера СКА

Роман Ротенберг покидает пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров, сообщает « ЧемпионатРоман Ротенберг покидает пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров, сообщает «Чемпионат».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии