Поступления от интернет-рекламы в федеральный бюджет выросли на 8,5% в первом полугодии 2026 года

Общий объём обязательных отчислений от доходов, полученных при распространении интернет-рекламы, в федеральный бюджет в первом полугодии 2026 года составил 8,47 миллиарда рублей, что на 8,5% выше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили в Роскомнадзоре «Коммерсанту».