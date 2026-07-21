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Регионы России

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Поступления от интернет-рекламы в федеральный бюджет выросли на 8,5% в первом полугодии 2026 года

Поступления от интернет-рекламы в федеральный бюджет выросли на 8,5% в первом полугодии 2026 года

Общий объём обязательных отчислений от доходов, полученных при распространении интернет-рекламы, в федеральный бюджет в первом полугодии 2026 года составил 8,47 миллиарда рублей, что на 8,5% выше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили в Роскомнадзоре «Коммерсанту».

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