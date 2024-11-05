Сколько Галкин зарабатывал в России: Соседов раскрыл цифры

ГМ

Геннадий Малахов

Вот так скоморохи зарабатывают в России! А шахтер за смену по добыче угля :- максимум 3-2 тысячи рублей! 1,5-2 тысячи уходит на питание семье! Все поставлено с ног на голову! Рабочий, человек умственного труда на правах РАБА! Молодежь смотрит, и, думает:- зачем лопатой махать или 5-6 лет учиться в институте, когда можно покривляться на сцене и жить припеваючи!!!