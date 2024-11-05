Avia.pro - СМИ Музыкальный критик Сергей Соседов ошеломил публику откровениями о доходах Максима Галкина (официально признан иностранным агентом в РФ) во времена его «звездной» карьеры в России.
Сколько Галкин зарабатывал в России: Соседов раскрыл цифры
Комментарии
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ГМ
Геннадий Малахов
Вот так скоморохи зарабатывают в России! А шахтер за смену по добыче угля :- максимум 3-2 тысячи рублей! 1,5-2 тысячи уходит на питание семье! Все поставлено с ног на голову! Рабочий, человек умственного труда на правах РАБА! Молодежь смотрит, и, думает:- зачем лопатой махать или 5-6 лет учиться в институте, когда можно покривляться на сцене и жить припеваючи!!!
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4 час.
Nazim Ярмагомедов
Доигрался,дружбан укрофашиста Зе.Не пущать обратно в Россию!
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4 час.
лл
лина любимцева
Познер вернулся, и эти вернутся. Пугалкины...🥶👎👎👎
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4 час.
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