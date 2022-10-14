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В МИД заявили о достаточной решимости властей России удержать мир от катастрофы

В МИД заявили о достаточной решимости властей России удержать мир от катастрофы

  Дипломат Крутских заявил, что властям России хватит решимости удержать мир от катастрофы Спецпредставитель президента России по вопросам сотрудничества в  Дипломат Крутских заявил, что властям России хватит решимости удержать мир от катастрофы Спецпредставитель президента России по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности, советник министра иностранных дел Андрей Крутских заявил, что у властей России достаточно решимости, чтобы удержать мир от катастрофы.

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