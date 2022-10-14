Дипломат Крутских заявил, что властям России хватит решимости удержать мир от катастрофы Спецпредставитель президента России по вопросам сотрудничества в Дипломат Крутских заявил, что властям России хватит решимости удержать мир от катастрофы Спецпредставитель президента России по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности, советник министра иностранных дел Андрей Крутских заявил, что у властей России достаточно решимости, чтобы удержать мир от катастрофы.