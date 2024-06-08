Советник президента РФ Кобяков: 59 стран намерены вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС

Уже 59 стран собираются вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков, передает ТАСС.
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