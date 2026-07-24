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Царьград

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МИД Турции обсудил с Украиной атаку дрона на судно в Черном море

МИД Турции обсудил с Украиной атаку дрона на судно в Черном море

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с украинским коллегой Андреем Сибигой конфликт в Черном море после атаки на турецкий грузовой корабль Mv Reyhan Sarı дронами, отправленного из российского порта Тамань.

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