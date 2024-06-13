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В Думе хотят запретить зарплату ниже МРОТ

В Думе хотят запретить зарплату ниже МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) планирует внести в Госдуму законопроект, который запрещает выплачивать зарплату ниже уровня минимального размера оплаты труда.

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