В Думе хотят запретить зарплату ниже МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) планирует внести в Госдуму законопроект, который запрещает выплачивать зарплату ниже уровня минимального размера оплаты труда.
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