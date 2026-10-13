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Аргументы недели

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Освобождение Риги: как 13 октября 1944 года пала «крепость» вермахта

Освобождение Риги: как 13 октября 1944 года пала «крепость» вермахта

13 октября ежегодно вспоминают как день освобождения Риги. В послевоенные годы в городе и окрестностях установили мемориалы и памятные знаки, посвящённые событиям осени 1944 года.

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