Мужчина устроился охранником, чтобы закрыть долги, но сжег 30 машин

39-летний охранник крытой автостоянки в Чите устроил пожар, уничтоживший десятки автомобилей. Не так давно Михаил Новоселов устроился на объект охранником, чтобы выплатить долги конторам, выдающим микрозаймы.
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