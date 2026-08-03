Миколог Комиссаров: грибы в пакетах преют и подгнивают

Миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Никита Комиссаров предупредил о порче грибов при их длительном сборе в полиэтиленовый пакет.
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