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Миколог Комиссаров: грибы в пакетах преют и подгнивают

Миколог Комиссаров: грибы в пакетах преют и подгнивают

Миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Никита Комиссаров предупредил о порче грибов при их длительном сборе в полиэтиленовый пакет.

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