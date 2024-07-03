Обиженка? Скандальное выступление выпускницы медколледжа в Тамбове получило неожиданное продолжение

Элина Морозова

Вместо того, чтобы обзванивать студентов и выпускников, и выпрашивать у них положительные отзывы, колледжу надо было предложить ей пересдать экзамен, а для этого пригласить НЕЗАВИСИМУЮ комиссию. Тогда бы все и стало ясным. А если она откажется, то признает, что не права.