Выпускницу, которая на получении диплома медколледжа в Тамбове сказала всю «правду-матку» о педагогах, выставляют «обиженкой».
Обиженка? Скандальное выступление выпускницы медколледжа в Тамбове получило неожиданное продолжение
Комментарии
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Элина Морозова
Вместо того, чтобы обзванивать студентов и выпускников, и выпрашивать у них положительные отзывы, колледжу надо было предложить ей пересдать экзамен, а для этого пригласить НЕЗАВИСИМУЮ комиссию. Тогда бы все и стало ясным. А если она откажется, то признает, что не права.
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8 час.
Traveller
Гражданочка, вИ таки верите в "независимые" комиссии? Особенно, когда замешана "честь гильдии"? Мне Вас искренне жалко.
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8 час.
Элина Морозова
Если комиссию будет назначать НЕ руководство колледжа.. Посмотрите , какая сейчас чистка идет в МО.
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8 час.
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