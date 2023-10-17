В октябре в Крыму расцвел холодостойкий банан

Осенью же на Южном берегу Крым расцветают бананы. Фото: Наталия Вахрушева/Никитский ботанический сад«Цветение банана Басио, который относится к холодостойким видам», — такой пост сопровождает фото тропического растения в паблике Никитского ботанического сада.
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