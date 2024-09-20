В Венесуэле выдан ордер на арест президента Аргентины

Суд в Венесуэле согласовал ордер генпрокуратуры, запросившей меру пресечения в виде содержания под стражей для президента Аргентины Хавьера Милея, его сестры – руководителя аппарата президента Карины Милей, а также министра безопасности Патрисии Бульрич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии