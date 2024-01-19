Автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» продолжает свой путь по районам республики. На этот раз он прибыл в Высокогорский район, где состоялась панельная дискуссия о современных достижениях региона.
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