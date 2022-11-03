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Определились участники плей-офф ЛЕ и стыковых матчей. Жеребьевка стыков – 7 ноября, 1/8 финала – 24 февраля

Стали известны все команды, вышедшие из группы в Лиге Европы. Первые места в своих группах заняли «Арсенал» (Англия), «Фенербахче» (Турция), «Бетис» (Испания), «Юнион» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия) и «Ференцварош» (Венгрия).

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