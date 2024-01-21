Академик рассказал, как защититься от коклюша

Основной способ защиты от коклюша — вакцинация и ревакцинация. Об этом «Парламентской газете» рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого медицинского университета имени Сеченова академик Николай Брико.
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