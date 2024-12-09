Археологи в Египте нашли монеты времён Клеопатры и бюст загадочной царицы

Учёные нашли зарытый в песках Александрии древний античный храм.В ходе раскопок, которые проводились в районе Александрии на севере Египта, археологами были обнаружены монеты с изображением Клеопатры и бюст женщины c царской короной, выполненный из белого мрамора.
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