Археологи в Египте нашли монеты времён Клеопатры и бюст загадочной царицы

Учёные нашли зарытый в песках Александрии древний античный храм.В ходе раскопок, которые проводились в районе Александрии на севере Египта, археологами были обнаружены монеты с изображением Клеопатры и бюст женщины c царской короной, выполненный из белого мрамора.