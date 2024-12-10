Следственный комитет вновь предостерегает граждан от действий телефонных мошенников

По всей стране продолжают фиксироваться случаи телефонного мошенничества. Граждане сообщают о противоправных действиях со стороны лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков и склоняют переводить им деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии