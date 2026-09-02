БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Русские танки на Крещатике. Стоит ли ждать скорого падения Киева?

Русские танки на Крещатике. Стоит ли ждать скорого падения Киева?

Николай Анфалов.   Если ретроспективно окинуть взглядом российское патриотическое информполе, то можно без труда увидеть, как раз за разом регулярно возникает одна и та же волна ожиданий.

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