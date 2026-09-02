Николай Анфалов. Если ретроспективно окинуть взглядом российское патриотическое информполе, то можно без труда увидеть, как раз за разом регулярно возникает одна и та же волна ожиданий.
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Главная ошибка - поход на киев. Надо просто сделать эту территорию непригодной для проживания и хозяйственной деятельности для пары поколений.