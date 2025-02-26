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Царьград

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Отец школьника, отдавшего мошенникам 200 миллионов рублей, оказался бизнесменом

Отец школьника, отдавшего мошенникам 200 миллионов рублей, оказался бизнесменом

Baza: отцом подростка, отдавшего мошенникам 200 миллионов рублей, оказался бизнесмен.Стало известно, кто является отцом школьника, который отдал мошенникам  200 миллионов рублей.

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