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МОСИНФОРМ

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Более 150 инновационных электробусов пополнило парк Мосгортранса с начала года

Более 150 инновационных электробусов пополнило парк Мосгортранса с начала года

С 2018 года в парки ГУП «Мосгортранса» поступило более 3,1 тысячи современных экологичных машин, которые вышли на 310 маршрутов.

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