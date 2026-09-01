Более 150 инновационных электробусов пополнило парк Мосгортранса с начала года

С 2018 года в парки ГУП «Мосгортранса» поступило более 3,1 тысячи современных экологичных машин, которые вышли на 310 маршрутов.
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