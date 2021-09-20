Дмитровец

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  • Юрий Николаев
    Вот потому и прутся на эти сходки, если такие наказания. Не 2 года А 20 лет должно быть наказание!!! Вот тогда однозн...В центре Москвы 3...

Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице посетили иностранные омбудсмены

Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице посетили иностранные омбудсмены

Увиденным зарубежные коллеги остались удовлетворены Во время выборов, прошедших на минувшей неделе, Общественный штаб по наблюдению за ними в столице посетили иностранные омбудсмены, приехавшие из Сербии, Армении, Бахрейна, Боснии и Герцеговины.

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