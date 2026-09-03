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Пронедра

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Кошка под боком, собака у ног. Полезно ли спать в одной постели с питомцем

Кошка под боком, собака у ног. Полезно ли спать в одной постели с питомцем

Для миллионов владельцев домашних животных привычная картина перед сном выглядит одинаково: кот устраивается на подушке, собака забирается под одеяло или ложится у ног, а хозяин не представляет ночного отдыха без своего пушистого компаньона.

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