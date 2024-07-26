🌏 Бомж-туризм по-крымски: симферополец рассказал о том, как путешествовать по миру налегке и дешево За 19 лет крымчанин Виктор Пинчук побывал в 60 странах Азии, Африки, Латинской Америки и Океании.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🌏 Бомж-туризм по-крымски: симферополец рассказал о том, как путешествовать по миру налегке и дешево За 19 лет крымчанин Виктор Пинчук побывал в 60 странах Азии, Африки, Латинской Америки и Океании.