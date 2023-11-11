Россиянам объяснили, почему нельзя откладывать покупку квартиры в ипотеку

С начала 2024 года размер минимального первоначального взноса по ипотеке может увеличиться до 30%. По мнению гендиректора агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлии Усачевой, нельзя откладывать покупку жилья, так как на данный момент действуют льготные ипотечные программы с низкими ставками.