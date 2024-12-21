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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирошниченко остался без очков в 7 матчах подряд. У него 1+3 в 13 играх за «Вашингтон» при 9:38 в среднем на льду

Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:1).

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