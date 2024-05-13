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Царьград

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Поляки недовольны, что их сограждане погибают на Украине. О "батальоне смерти" стали говорить открыто

Поляки недовольны, что их сограждане погибают на Украине. О "батальоне смерти" стали говорить открыто

В польской столице одна за другой проходят акции, участники которых выражают недовольство поставками оружия на Украину и участием граждан Польши в вооружённом конфликте в чужой стране.

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