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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тамбиев о Гусеве: «С Никитой вопрос еще не закрыт, пазл должен сложиться. Он хочет играть в «Динамо», для него это не пустой звук»

Главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев после победы над минским «Динамо» (3:2 Б) высказался о будущем нападающего Никиты Гусева в московском клубе.

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