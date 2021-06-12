Евгений Сатановский: Кто управляет Америкой?

Предложение Трампа Байдену не засыпать во время переговоров с Путиным в Женеве очень точно характеризует состояние здоровья нынешнего президента США Брежнев или Черненко в их худшие годы по сравнению с ним — бодрые, спортивного типа молодые люди.
Предложение Трампа Байдену не засыпать во время переговоров с Путиным в Женеве очень точно характеризует состояние здоровья нынешнего президента США Брежнев или Черненко в их худшие годы по сравнению с ним — бодрые, спортивного типа молодые люди.
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