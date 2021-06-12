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Евгений Сатановский: Кто управляет Америкой?

Евгений Сатановский: Кто управляет Америкой?

Предложение Трампа Байдену не засыпать во время переговоров с Путиным в Женеве очень точно характеризует состояние здоровья нынешнего президента США Брежнев или Черненко в их худшие годы по сравнению с ним — бодрые, спортивного типа молодые люди.

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Александр Чумак
С американскими клоунами обсуждать действия украинского клоуна СМЫСЛА НЕТ?!!. В.В. Путину с ними только свое время бессмысленно тратить, да нервы потом свои в порядок от подобной клоунады приводить?!!!.
Адольф Пешков
Америкой никогда президенты не управляли кроме Сенаторы, конгрессмены, среди которых как раз только те, о которых и говорит Сатановский. И они не только между собой делят мир, но и имеют в виду общую цель: не дать никому выпрыгнуть из своей среды обитания. Китайцы, переняв пример СССР успешно будут конкурировать с Америкой. А наша братия три дня будет пьянствовать от радости, что погубили Великую Россию и выродили страну вахтовиков и торгашей.

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