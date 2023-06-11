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Ким Чен Ын пожелал России победы над империалистами

Ким Чен Ын пожелал России победы над империалистами

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отправил лидеру Российской Федерации Владимиру Путину поздравление по случаю наступления Дня России.

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