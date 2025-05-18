В Москве обнаружили сумки с частями тела мужчины

На северо-востоке Москвы обнаружили сумки с расчлененным телом мужчины, возбуждено дело об убийстве. Об этом 18 мая сообщили в столичном главке следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ.
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