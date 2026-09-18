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«У меня на могиле напишут: "бывший Бузовой"» – как сейчас живет Роман Третьяков

«У меня на могиле напишут: "бывший Бузовой"» – как сейчас живет Роман Третьяков

Публика помнит Романа Третьякова по участию в скандальной телестройке «Дом-2», где он начал встречаться с Еленой Берковой, а затем пытался построить свою любовь с Ольгой Бузовой.

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