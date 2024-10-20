Минздрав Алтая прокомментировал длинные очереди больных рассеянным склерозом к врачу

Ранее больные рассеянным склерозом рассказывали, что месяцами не могут попасть к врачу и просили дать частным клиникам возможность их принимать Больных рассеянным склерозом в кабинете экстрапирамидных, демиелинизирующих заболеваний и ботулинотерапии Краевой клинической больницы принимают в плановом порядке и в установленные сроки.