Армения и Азербайджан обсудили мирный договор

Главы МИД Армении и Азербайджана обменялись мнениями о мирном договоре в Женеве Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и Главы МИД Армении и Азербайджана обменялись мнениями о мирном договоре в Женеве Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов провели встречу в Женеве, в ходе которой обсудили вопросы, связанные с урегулированием ситуации в Нагорном Карабахе, а также обменялись мнениями о мирном договоре между странами.