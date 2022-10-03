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Армения и Азербайджан обсудили мирный договор

Армения и Азербайджан обсудили мирный договор

  Главы МИД Армении и Азербайджана обменялись мнениями о мирном договоре в Женеве Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и  Главы МИД Армении и Азербайджана обменялись мнениями о мирном договоре в Женеве Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов провели встречу в Женеве, в ходе которой обсудили вопросы, связанные с урегулированием ситуации в Нагорном Карабахе, а также обменялись мнениями о мирном договоре между странами.

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