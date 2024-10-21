В Саратовской области принято решение о прекращении гражданства пятерых натурализованных граждан за допущенные ими нарушения законодательства Российской Федерации

Главным управлением МВД России по Саратовской области совместно с военным комиссариатом Саратовской области была организована работа по выявлению фактов неисполнения натурализованными гражданами обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
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