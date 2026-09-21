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Царьград

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В Алматы мужчина на электросамокате разбился насмерть на скорости 90 км/ч

В Алматы мужчина на электросамокате разбился насмерть на скорости 90 км/ч

В Алматы зафиксирован смертельный инцидент с участием электросамоката. Об этом рассказал Telegram-канал «Криминал Казахстан».

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