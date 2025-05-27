Спецслужбы Азербайджана похитили гражданина России из Екатеринбурга

Об этом пишут СМИ:Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана провели спецоперацию на территории России, в рамках которой задержали в Екатеринбурге 71-летнего оппозиционного активиста Захираддина Ибрагимова, имеющего российское гражданство (уже более 20 лет).