Стоимость обучения в автошколах вырастет уже этой осенью

В России обучение в автошколах в осенний период подорожает на 30-50%. Об этом пишет «Газета.ру». Причины: подорожавшие бензин и обслуживание учебных авто, нехватка инструкторов и взлетевшие цены на аренду помещений и земли», — говорится в публикации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии