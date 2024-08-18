Стоимость обучения в автошколах вырастет уже этой осенью

В России обучение в автошколах в осенний период подорожает на 30-50%. Об этом пишет «Газета.ру». Причины: подорожавшие бензин и обслуживание учебных авто, нехватка инструкторов и взлетевшие цены на аренду помещений и земли», — говорится в публикации.