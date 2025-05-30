Правительство США ввело санкции против технологической компании, замешанной в кибермошенничестве

Правительство США ввело санкции против компании Funnull, обвиняемой в предоставлении инфраструктуры для киберпреступников, занимающихся криптовалютными мошенничествами по схеме «pig butchering», которые привели к убыткам американских жертв на сумму 200 миллионов долларов.