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Zero Hedge

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Trump Reaches For A 1930 Tariff Law To Hit Canada With 50% Duties - But Not On These Items

Trump Reaches For A 1930 Tariff Law To Hit Canada With 50% Duties - But Not On These Items

Trump Reaches For A 1930 Tariff Law To Hit Canada With 50% Duties - But Not On These Items President Donald Trump signed three proclamations Monday imposing an additional 50 percent tariff on a broad list of Canadian goods, accusing Canada of discriminating against American dairy, alcohol, and auto exports.

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