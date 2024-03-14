Самые простые и вкусные лепешки из картошки: когда холодильник уже практически пуст

Сегодня я готовлю лепешки из картошки… Это самый простейший рецепт!!! Я знаю много подробных рецептов (и не только этих лепёшек), и начинаю их применять уже тогда, когда проведена «ревизия» в холодильнике — и там уже, почти ничего не осталось.