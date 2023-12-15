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Новости Тамбова

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Жительница Тамбова отправила мошенникам 580 тысяч рублей

Жительница Тамбова отправила мошенникам 580 тысяч рублей

В полицию обратилась 34-летняя жительница Тамбова. Она стала жертвой мошенников. Девушке позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что преступники пытаются оформить на её имя кредит.

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