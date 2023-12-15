Жительница Тамбова отправила мошенникам 580 тысяч рублей

В полицию обратилась 34-летняя жительница Тамбова. Она стала жертвой мошенников. Девушке позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что преступники пытаются оформить на её имя кредит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии