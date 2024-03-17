Филиппо: Макрон уничтожает Францию всеми способами

Во Франции все больше политиков стали сомневаться в адекватности Макрона. Так, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что многие высказывания президента Франции выглядят сумасшедшими и вызывают недоумение.
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